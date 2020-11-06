США не дали ответ на обращение РФ о нападении на российских журналистов

https://static.news.ru/photo/8c72e108-202d-11eb-9005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

США всё ещё не дают ответ на официальное обращение России в связи с ситуацией, в которой оказались журналисты из нашей страны. 28 октября съёмочная группа Первого канала, снимая репортаж в Филадельфии, оказалась в окружении толпы мародёров, репортёры получили травмы и лишились аппаратуры.

Журналисты из России делали сюжет о беспорядках, вызванных убийством темнокожего мужчины. В итоге наших соотечественников избили и ограбили.

Безнаказанность правонарушителей вызывает беспокойство. Мы возмущены поведением представителей правоохранительных органов США по поводу нападения на корреспондентов Первого канала, — заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, выступая на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, в момент происшествия сотрудников полиции не было рядом. И они отказались прибыть на место случившегося. Проигнорировали россиян и в полицейском участке.

Как сообщал NEWS.ru, возмущение в связи с бездействием блюстителей правопорядка США выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она потребовала расследовать этот инцидент.