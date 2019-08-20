https://static.news.ru/photo/c978ac2e-c39d-11e9-ad66-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина.

Как сообщил представитель ведомства, США могут поставить в Тайвань 66 истребителей F-16. По предварительным данным, сумма сделки составляет $8 млрд, уточняет ТАСС .

Пекин ещё в июле, после слухов о возможной продаже Тайваню американских истребителей, предостерёг Вашингтон от вмешательства в дела Тайбэя. МИД КНР неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая.

Ранее Госсовет КНР заявил о твёрдой решимости принять все необходимые меры при решении вопроса объединения с Тайванем. Китайские власти подчёркивают, что придерживаются принципов мирного объединения, но не потерпят иностранного вмешательства и попыток разделить страну, писал News.ru.