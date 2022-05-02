США намерены добиться «стратегического провала» России на Украине Пентагон: США добиваются «стратегического провала» России в ситуации на Украине

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

США сделают всё возможное, чтобы добиться «стратегического провала» России в ситуации вокруг Украины, передаёт ТАСС слова помощницы главы Минобороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер. Она пояснила, что имеет в виду неудачи в военном, политическом и экономическом планах, а также выразила мнение, что антироссийские санкции будут «всё сильнее бить» по экономике и оборонно-промышленному сектору РФ.

Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом, — констатировала она.

Представитель Пентагона подчеркнула, что Вашингтон намерен привлечь Россию к ответу перед лицом её населения, а также перед «международной ареной», которая «следит, добьется ли РФ успеха».

Ранее китайская газета Global Times писала о том, что власти США могут действовать в собственных интересах, извлекая выгоду из ими же созданного на Украине хаоса, прикрываясь при этом маской добродетели, чтобы манипулировать Киевом и искусственно провоцировать эскалацию, растягивая тем самым сроки конфликта. Похожую позицию высказал официальный Пекин. По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, Вашингтон стремится затянуть конфликт, чтобы ослабить Россию.

Данное мнение поддержал и экс-премьер Украины Николай Азаров, заявив, что истинной целью Запада является эскалация украинского кризиса для достижения своих стратегических целей, в частности уклонения от экономического кризиса. По его словам, ЕС и США ведут настоящую войну с Россией на политическом, финансовом и информационном фронте.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в эскалации ситуации на Украине заинтересованы страны НАТО, которые «намерено затягивают активную фазу конфликта». Она считает, что для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном Штатам необходимо прекратить проводить «разрушительную» политику.