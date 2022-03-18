Sky News Arabia: США обсуждают с Турцией отправку С-400 Украине

США проводят переговоры с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и отмену санкций, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

Мы ведём постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке её Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с неё санкций, — заявил он.

Ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара перестала рассматривать возможность приобретения у США ЗРК Patriot. Он добавил, что реализация контракта на приoбретение республикой у Москвы ЗРС С-400 продолжается без каких-либо прoблем.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Альянса.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался идти на уступки. Впоследствии Белый дом исключил Анкару из программы F-35.

Москва и Анкара заключили соглашение о поставке полка C-400 в 2017 году. Летом и осенью 2019-го ЗРС прибыли в Турцию.