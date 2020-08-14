Пентагон предпочёл НЛО техническим новинкам России и Китая

Военное руководство Соединённых Штатов инициировало создание новой специальной группы для расследования случаев фиксирования неопознанных летательных аппаратов (НЛО), которые, как предполагается, могут иметь внеземное происхождение. Это, конечно, уже не первый подобный опыт Пентагона. Однако до сих пор изучение этой проблемы не приносило конкретных результатов, порождая сомнения в инопланетной природе явлений и провоцируя опасения относительно того, что это могут быть аппараты основных конкурентов США: России и Китая.

Новую целевую группу для расследований инцидентов с НЛО будет курировать заместитель главы минобороны (Пентагона) Дэвид Норквист, сообщает CNN. Ранее изучением подобных случаев занималось Военно-морское министерство США (входит в минобороны), поскольку во многих задокументированных столкновениях с неопознанными аппаратами участвовали именно его самолёты. Теперь рассмотрение проблемы выведено на более высокий уровень.

Члены американского Конгресса и официальные лица Пентагона давно выражают обеспокоенность по поводу появления неопознанных летальных аппаратов, перемещавшихся, в числе прочего, и над военными базами США. Хотя версия об инопланетянах многим и кажется привлекательной и интригующей, власти взволнованы совсем по иной причине.

Если данные объекты имеют внеземное происхождение, то это может быть лучше, чем если мы наблюдаем какой-то технологический скачок со стороны Китая, России или других противников, — заявлял в июле сенатор Марк Рубио.

Привычные спекуляции по поводу появления пришельцев над американской территорией стали с новой силой распространяться три года назад. Поводом для этого стало обнародование частной компанией «To the Stars... Academy of Arts & Sciences» (её соучредителем является бывший музыкант панк-группы Blink-182 Том ДеЛонг, увлечённый уфологией) трёх видеороликов, снятых инфракрасными камерами военных. На них можно рассмотреть НЛО, движущиеся с достаточно большой скоростью. Общественный резонанс, вызванный публикацией, привёл к тому, что в конце прошлого года Пентагон подтвердил подлинность записей и позднее опубликовал их официально.

Свою обеспокоенность по поводу роликов выразил президент США Дональд Трамп, заявивший, что ему было бы интересно узнать правду.

g90/Global Look Press

Министерство обороны США ранее уже изучало записи воздушных столкновений с неизвестными объектами — в рамках закрытой секретной программы правительственной программы Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) по изучению НЛО, которая была запущена в 2007-м по указанию бывшего сенатора Гарри Рида из Невады. Ежегодное финансирование AATIP достигало $22 млн, но из-за высокой стоимости её пришлось закрыть в 2012-м: Пентагон предпочёл направить средства на другие, более приоритетные направления, в частности, в связи с обострением на Ближнем Востоке. При этом ведомство не афишировало существование AATIP: официально о ней стало известно лишь в 2017-м. В том же году Луис Элизондо, уже покинув пост главы программы, лаконично рассказал об итогах работы.

Есть крайне убедительные доказательства того, что мы, возможно, не одиноки [во Вселенной], — отметил он.

Однако новая программа, задуманная в Пентагоне, может иметь своей целью не столько изучение потенциальных пришельцев, сколько попытки обосновать наличие у упомянутых Рубио России, Китая и «других противников» новых высокотехнологичных средств.

В отчётах Военно-морского министерства, попавших в распоряжение американской прессы, неопознанные объекты квалифицированы как «Беспилотные воздушные системы (БАС)», а не НЛО (UFO). Хотя тот же Элизондо считает, что технические характеристики аппаратов превосходят все известные как в США, так и за рубежом, среди вашингтонских «ястребов» версия об угрозе со стороны иностранной державы весьма распространена.