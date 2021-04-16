США и Китай договорились по климату

https://static.news.ru/photo/bd32d16a-1f13-11eb-a99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Guenter Fischer/Global Look Press

США и Китай прияли совместное заявление по Климату. Страны будут действовать в рамках Парижского соглашения, сообщили в Госдепе.

Документ, в котором описаны способы борьбы Вашингтона и Пекина с изменением климата, был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа.

США и Китай твёрдо привержены совместной работе и сотрудничеству с другими сторонами в деле реализации Парижского соглашения, — говорится в соглашении.

Ранее президент Владимир Путин призвал совместить научные знания в области экологичной, или как её ещё называют, «зелёной» энергетики с потребностями экономики. По его словам, это необходимо не только внутри страны, важно сотрудничать и с другими заинтересованными государствами, прежде всего со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ), писал NEWS.ru.

По мнению российского лидера, это «очень интересное направление».