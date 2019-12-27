https://static.news.ru/photo/5b1b9542-289d-11ea-adb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в Донбасс необходимо ввести международных миротворцев в рамках возвращения Киеву контроля над регионом.

Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских из Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним, — считает политик.

Тейлор отметил, что его предшественник Курт Волкер пытался помочь Донбассу вывести российские силы. По его словам, украинские власти вновь обратили внимание на эту проблему и хотят её решить. Поэтому Совет Безопасности ООН должен рассмотреть возможность отправки миротворцев, передаёт украинский портал ZN.UA.

Как писал NEWS.ru, временный поверенный в делах Соединённых Штатов на Украине Уильям Тейлор покинет свой пост 1 января 2020 года. Дипломат сменил на посту американского посла Мари Йованович, которая покинула Незалежную в мае.