Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в Донбасс необходимо ввести международных миротворцев в рамках возвращения Киеву контроля над регионом.
Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских из Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним, — считает политик.
Тейлор отметил, что его предшественник Курт Волкер пытался помочь Донбассу вывести российские силы. По его словам, украинские власти вновь обратили внимание на эту проблему и хотят её решить. Поэтому Совет Безопасности ООН должен рассмотреть возможность отправки миротворцев, передаёт украинский портал ZN.UA.
Как писал NEWS.ru, временный поверенный в делах Соединённых Штатов на Украине Уильям Тейлор покинет свой пост 1 января 2020 года. Дипломат сменил на посту американского посла Мари Йованович, которая покинула Незалежную в мае.
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