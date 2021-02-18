США хотят совместно работать с РФ и КНР по Ирану, несмотря на разногласия

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Несмотря на серьёзные разногласия, которые могут существовать у Вашингтона с Москвой и Пекином по ряду вопросов, США рассчитывают на совместную работу с РФ и Китаем по иранской ядерной проблеме. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента на брифинге для журналистов.

Как заявил представитель Госдепа, Россия и Китай продуктивную и конструктивную роль по время переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Штаты объясняют это тем, что у Москвы и Пекина не было интересов в том, чтобы Иран приобрёл ядерное оружие и в регионе был конфликт.

Во внешнеполитическом ведомстве США надеются, что и сейчас у двух стран сохранились те же самые приоритеты, на основании которых возможна совместная работа.

Можно ожидать, что те же самые интересы остаются, и что, несмотря на другие серьезные разногласия, которые у нас с ними могут быть по другим вопросам, мы можем работать вместе над этим вопросом, - сказал представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что экс-агенту американской контрразведки Монике Уитт официально выдвинули обвинения в шпионаже. Её подозревают в работе на Иран. Об этом писал NEWS.ru.