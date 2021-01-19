Срыв покровов: от ЦРУ ждут подноготной о саудовском кронпринце

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) призывают обнародовать выводы об убийстве саудовского обозревателя Джамаля Хашогги в Стамбуле два года назад. За это, в частности, выступила некоммерческая правозащитная организация Democracy for the Arab World Now (DAWN). По её оценкам, с приходом новой президентской команды в Белый дом возможностей для этого стало гораздо больше. В противном случае вопрос угрожают разрешить через суд.

Позиция DAWN приводится в статье для Foreign Policy. Представители НКО отмечают, что за два года, несмотря на давление со стороны конгресса, администрация Дональда Трампа так и не смогла обнародовать выводы об убийстве Хашогги, в организации которого обвиняют кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда.

Управление директора Национальной разведки США не раз отказывалось от публичного рассмотрения отчёта о смерти, который включает данные ЦРУ о ключевой роли наследного принца. Разведывательная структура парировала все запросы конгрессменов тем, что это ставит под угрозу источники и методы разведсообщества. После этого правозащитники из организации Society Justice Initiative попытались добиться от управления директора Национальной разведки данных через суд. Однако процесс уткнулся всё в ту же позицию администрации Дональда Трампа, согласно которой раскрытие информации об убийцах Хашогги нанесёт удар по американской разведке и затронет интересы национальной безопасности США.

Chedly Ben Ibrahim/Global Look Press

Как считают в DAWN, исполнительная власть могла прикрываться этой аргументацией для того, чтобы не создавать ненужной напряжённости в отношениях с кронпринцем. Сам Трамп упоминал о роли наследника саудовского престола в истории с Хашогги, хвастаясь тем, что он не раз спасал Мухаммеда. Раскрытие выводов разведсообщества поможет в защите безопасности американских граждан, если их преследуют иностранные правительства, говорят правозащитники.

Избранный президент Джо Байден должен наконец опубликовать эту информацию, когда он вступит в должность, — говорят представители DAWN. — Обнародование отчёта ЦРУ будет соответствовать его обещанию взыскать за убийство американского гражданина. Если администрация Байдена не сделает шаг в этом направлении добровольно, то американский суд может заставить её действовать.

Саудовское руководство уже продемонстрировало степень своих опасений в связи с изменением политической атмосферы в Вашингтоне. В последние недели президентства Трампа Эр-Рияд запросил для наследного принца Мухаммеда иммунитет от судебного преследования в американской юрисдикции. Западные СМИ отмечали, что соответствующий запрос был направлен американцам в связи с судебным иском, который в 2020 году подал в США бывший советник министра внутренних дел королевства Саад аль-Джабри. Беглец, который в своё время сыграл немалую роль в контртеррористической политике Саудовской Аравии, однако был вынужден покинуть свою страну, обвинил наследника саудовского престола в попытке сделать из него «Хашогги номер два», но уже в Канаде — по месту фактического проживания.

Саудовские представители попытались убедить американских чиновников в том, что кронпринц Мухаммед уже является фактическим правителем Саудовской Аравии, а следовательно, имеет право на иммунитет. Правда, юридическая команда аль-Джабри пообещала оспорить эту аргументационную линию в этом году. В том случае если ЦРУ обнародует свои выводы по Хашогги, Эр-Рияд, вероятно, уже не сможет рассчитывать на позитивный ответ по поводу иммунитета. Это сулит слишком большой общественный резонанс.