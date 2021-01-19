Срыв покровов: от ЦРУ ждут подноготной о саудовском кронпринце

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) призывают обнародовать выводы об убийстве саудовского обозревателя Джамаля Хашогги в Стамбуле два года назад. За это, в частности, выступила некоммерческая правозащитная организация Democracy for the Arab World Now (DAWN). По её оценкам, с приходом новой президентской команды в Белый дом возможностей для этого стало гораздо больше. В противном случае вопрос угрожают разрешить через суд.
Позиция DAWN приводится в
Управление директора Национальной разведки США не раз
Как считают в DAWN, исполнительная власть могла прикрываться этой аргументацией для того, чтобы не создавать ненужной напряжённости в отношениях с кронпринцем. Сам Трамп упоминал о роли наследника саудовского престола в истории с Хашогги, хвастаясь тем, что он не раз спасал Мухаммеда. Раскрытие выводов разведсообщества поможет в защите безопасности американских граждан, если их преследуют иностранные правительства, говорят правозащитники.
Избранный президент Джо Байден должен наконец опубликовать эту информацию, когда он вступит в должность, — говорят представители DAWN. — Обнародование отчёта ЦРУ будет соответствовать его обещанию взыскать за убийство американского гражданина. Если администрация Байдена не сделает шаг в этом направлении добровольно, то американский суд может заставить её действовать.
Саудовское руководство уже продемонстрировало степень своих опасений в связи с изменением политической атмосферы в Вашингтоне. В последние недели президентства Трампа Эр-Рияд
Саудовские представители попытались убедить американских чиновников в том, что кронпринц Мухаммед уже является фактическим правителем Саудовской Аравии, а следовательно, имеет право на иммунитет. Правда, юридическая команда аль-Джабри пообещала оспорить эту аргументационную линию в этом году. В том случае если ЦРУ обнародует свои выводы по Хашогги, Эр-Рияд, вероятно, уже не сможет рассчитывать на позитивный ответ по поводу иммунитета. Это сулит слишком большой общественный резонанс.