Европа создает конкурента SpaceX Спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии

Фото: Sea Launch AG

Cпутник Eutelsat 70B

Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии, говорится в пресс-релизе Eutelsat. Предполагается, что таким образом будет создан европейский конкурент компании Илона Маска SpaceX.

Eutelsat Communications и ключевые акционеры OneWeb подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания ведущего мирового игрока в области спутниковой связи, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Eutelsat объединит свои 36 геостационарных спутников с 648 спутниками OneWeb на низкой околоземной орбите, 428 из которых в настоящее время уже находятся на орбите. Сделка призвана углубить сотрудничество между Eutelsat и OneWeb, которое началось с приобретения Eutelsat пакета акций OneWeb в апреле 2021 года.

Ранее издание The Times сообщило, что Великобритания и США ищут замену системе навигации GPS из-за возможных угроз подавления сигнала со стороны России. По данным издания, российские заглушки GPS, которые применяются в ходе спецоперации на Украине, подталкивают власти Соединенного Королевства к поиску альтернативы используемым навигационным системам. В их числе власти обеих стран рассматривают спутниковую систему OneWeb, а также технологию глобального определения местоположения американской компании NextNav.