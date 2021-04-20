«Спутник V» начали производить в Америке

https://static.news.ru/photo/1eef7410-a1f2-11eb-9b9a-96000091f725_660.jpg Фото: Владислав Воднев/РИА Новости

Аргентина начала производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Впервые препарат будут готовить на территории Латинской Америки, рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Об этом РФПИ договорился с компанией Laboratorios Richmond SACIF, говорится на сайте фонда, передаёт РИА Новости.

Российская организация передала аргентинскому партнёру технологии для производства. Первую партию препарата доставят в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи для контроля качества. Планируется, что полномасштабное производство медикамента запустят в июне, а в дальнейшем его могут начать экспортировать в другие страны Латинской и Центральной Америки.

Мы очень рады возможности производить вакцину «Спутник V» в Аргентине, с помощью которой мы уже защищаем наше население с превосходными результатами. Это будет большая возможность для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке, — подчеркнул президент Аргентины Альберто Фернандес.

Вакцина, разработанная на основе аденовирусных векторов человека, была зарегистрирована в России в августе 2020 года. По официальным данным, эффективность препарата составляет 91,6%, он обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заражения коронавирусом. В самом центре Гамалеи, где создавали «Спутник V», утверждают, что эффективность в выработке клеточного иммунитета после вакцинации близка к 100%.

«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трёх миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.