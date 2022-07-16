Стало известно о прекращении работы посольства США в Киеве «Sputnik Беларусь»: посольство США в Киеве прекратило свою работу

Фото: Стрингер/РИА Новости

Здание посольства США в Киеве

Посольство США в Киеве временно приостановило свою работу, пишет агентство «Sputnik Беларусь». По его сведениям, само здание уже закрыто, рядом с ним нет работников.

Американское посольство в Киеве прекратило свою работу. Здание посольства закрыто, сотрудников не видно, — отмечается в сообщении.

Буквально день назад, 15 июня, посольство США в Киеве призывало всех американцев срочно выехать с Украины. В диппредставительстве поясняли, что это необходимо сделать из соображений безопасности. Кроме того, граждан США призывали не ездить на Украину, чтобы не подвергать себя опасности.

Представители посольства указали, что ситуация остается непредсказуемой и может усугубиться «без заблаговременного предупреждения».