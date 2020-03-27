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Перечень государств, где зафиксирована новая коронавирусная инфекция, за последние сутки не пополнился.

Вспышка заболевания началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй, 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы уже в 196 странах.

Всего в мире COVID-2019 заразились более 538 тысяч человек. Жертвами стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее NEWS.ru писал, что медики Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации людям, которые из-за коронавируса вынуждены оставаться дома. Врачи советуют в течение дня делать короткие разминки, танцевать, убираться дома, играть с детьми или медитировать. Также стараться поменьше сидеть, а во время отдыха лучше заняться умственными видами деятельности — чтением, настольными играми и пазлами.