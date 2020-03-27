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Медики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали рекомендации людям, которые из-за коронавируса вынуждены оставаться дома.

Врачи советуют в течение дня делать короткие разминки, танцевать, убираться дома, играть с детьми или медитировать. Также стараться поменьше сидеть, а во время отдыха лучше заняться умственными видами деятельности — чтением, настольными играми и паззлами.

Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому во время разговора, а не сидите, — говорится в сообщении.

В ВОЗ настаивают, что во время вынужденного пребывания дома следует ограничить или полностью отказаться от алкогольных напитков.

Рекомендации ВОЗ приводятся на сайте Роспотребнадзора.

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