Спецслужбы заявили об атаках хакеров на системы поддержки выборов в США

https://static.news.ru/photo/8271d6b0-0a9c-11eb-85f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вредоносная активность хакеров могла представлять «некоторую угрозу» для избирательной системы США. С таким заявлением выступили Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA).

По мнению спецслужб, недавняя кибератака была направлена против правительственных сетей штатов и местных органов власти.

Хотя не складывается впечатление, что эти цели были выбраны из-за их близости к избирательной информации, может существовать некоторый риск для избирательной информации, которая хранится в правительственных сетях, — говорится в документе на сайте CISA.

Также спецслужбы отметили, что в результате кибератак злоумышленники получили «несанкционированный доступ к системам обеспечения выборов». В ведомствах характеризуют хакеров, как специалистов с «высоким уровнем знаний и ресурсов».

Тем не менее, у CISA нет пока данных о том, что была скомпрометирована достоверность данных о выборах, — отмечается в документе.

В США 3 ноября пройдут выборы президента США и целый ряд местных выборов разного уровня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США вышел короткометражный фильм об угрозах безопасности членов правительства от действий иностранных разведок в социальных сетях. Картина подготовлена совместно ФБР и Национальным центром контрразведки и безопасности (NCSC). Цель картины состоит в информировании общества относительно методов, которые использует разведка предполагаемого противника для обмана и вербовки представителей истеблишмента и чиновников.