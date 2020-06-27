Спецпредставитель США по Афганистану отправился в Пакистан и Катар

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, чтобы не только наладить экономические связи, но узнать позицию этих сторон перед межафганскими переговорами. Об этом сообщили в Госдепе.
Во всех трёх местах спецпредставитель Халилзад призовёт к поддержке выполнения всеми афганцами своих оставшихся обязательств в преддверии межафганских переговоров, особенно снижения уровня насилия и своевременное освобождение заключённых, — говорится в сообщении Госдепа.
Халилзад также проведёт в удаленном режиме переговоры с официальными лицами из Афганистана. Он уже вылетел. Его сопровождает глава финансовой американской корпорации международного развития Адам Болер,
29 февраля лидеры «Талибана» (запрещено в РФ) подписали мирное соглашение с американскими властями, пообещав начать переговоры с властями Афганистана. США начали готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Как писал NEWS.ru, Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак, писал NEWS.ru.
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