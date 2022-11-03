Специалисты МАГАТЭ не нашли признаков ядерной активности на Украине

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Специалисты Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили следов незаявленной ядерной активности на территории Украины, о чем сообщили на своем сайте. Проверки проводились на трех объектах энергоинфраструктуры по запросу Украины.

Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее, — рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что специалисты агентства готовы продолжать свою работу на Украине с целью предотвращения любого незаконного использования ядерных материалов.

Эксперты МАГАТЭ отправились на Украину в связи с предупреждением Москвы о подготовке «грязной бомбы» украинской стороной.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» высока. По его словам, Киев обладает необходимыми ресурсами для создания данного оружия.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ложным утверждение властей России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу». Глава Альянса написал, что он обсудил данный вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. По словам Столтенберга, обе стороны солидарны с его позицией.