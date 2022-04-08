СПЧ без ручки: Россию вывели из правозащитного органа на радость ей самой

Генеральная Ассамблея ООН в четверг проголосовала за приостановку членства РФ в Совете по правам человека . Члены международного сообщества посчитали, что стране, которую обвиняют в массовых нарушениях прав человека ее войсками на Украине, не место в этом органе. Решение далось участникам 11-й чрезвычайной сессии ГА ООН нелегко: число проголосовавших за то, чтобы убрать РФ из СПЧ, составило 93; не проголосовавших за такой шаг (против или воздержались) — 82. Это показывает, что само по себе понятие прав человека в разных странах настолько отличается друг от друга, что участие или неучастие конкретной страны в не имеющем никакой власти СПЧ ООН мало что меняет для состояния с этими правами для ее граждан.

Нежелание большинства международного сообщества видеть Россию среди членов правозащитного института весьма мало расстроит Кремль, где уже давно воспринимают СПЧ как пятое колесо в телеге. Хотя формально все дипломатические приличия были соблюдены —представитель РФ при ООН Геннадий Кузьмин назвал это решение, как и полагается, «незаконным и политически мотивированным», он же известил Генассамблею о том, что в Москве собирались покинуть СПЧ и без «подсказок».

Сегодня мы видим, как усилиями небольшой группы стран правозащитная архитектура дала огромную трещину. Приоритетом России всегда было укрепление конструктивного диалога, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений в области поощрения и защиты прав человека, — заявил дипломат.

Для РФ уход из правозащитного органа ООН стал вполне логичным шагом после того, как Москву три недели назад попросили из аналогичного европейского института, Совета Европы. В том случае Москва тоже не особенно упиралась; напротив, российские представители всячески подчеркивали тогда, что властям РФ станет только легче дышать в отсутствие постоянного надзора из Страсбурга, куда многие непатриотично настроенные граждане взяли манеру жаловаться на решения национальных судов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

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О том, что права человека в современном мире действительно являются разменной монетой в межгосударственных отношениях, а в реальности мало кто себе представляет, что является их нарушением, а что нет, видно просто из взгляда на список голосования в четверг.

Против исключения РФ из Совета проголосовали (или воздержались) Китай, Иран, Сирия, Зимбабве, КНДР, ряд бывших советских республик и некоторые другие страны, которые сами занимают далеко не первые позиции в области соблюдения прав человека в той версии, в какой их понимает СПЧ ООН.

За исключение РФ из СПЧ неожиданно проголосовала Сербия, которую в Москве считают своим едва ли не единственным союзником в Европе.

Возможно, часть не поддержавших внесенную США и Украиной резолюцию стран не захотели осложнять отношения с Россией, чей представитель сразу предупредил, что Москва занимает в этом вопросе позицию «кто не с нами, тот против нас». Другая часть явно не желает создавать прецедент, понимая, что их собственные «заслуги», настоящие и будущие, могут стать основанием для аналогичного решения ООН в перспективе.

Резолюция была внесена на Генассамблею ООН после того, как были обнародованы факты убийств мирного населения в городе Буче под Киевом. Украина и РФ обвиняют друг друга в этих убийствах.

Решение ГА ООН в самом деле является на сто процентов политическим и не имеющим никакого отношения к озабоченности мирового сообщества положением с правами человека, в том числе в самой России, подтвердил NEWS.ru юрист и правозащитник Владимир Новицкий.

Исключение России из СПЧ идет в русле усилий международного сообщества по полной ее изоляции. И это решение парадоксальным образом является для ООН саморазрушительным, потому что СПЧ сам себя лишил одного из инструментов влияния на Москву. Если до сих пор мировое сообщество могло хотя бы настаивать на том, чтобы Россия прислушивалась к тем или иным его пожеланиям, то теперь такая возможность исчезла: СПЧ не может чего-либо требовать от страны, не входящей в его состав. Владимир Новицкий президент Российской секции Международного общества прав человека президент Российской секции Международного общества прав человека

Украина заняла по этому вопросу столь же бескомпромиссную позицию. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что приостановка членства в СПЧ государства, «грубо нарушающего права человека, — это обязанность, а не выбор». Он сравнил убийства в Буче с геноцидом племени тутси в Руанде 30 лет назад.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица wikimedia.org

Вагонные споры — последнее дело

Споры о том, что представляют собой права человека и, соответственно, что может, а что не может считаться их нарушением, сродни теологическим диспутам наподобие тех, какие с издевкой изобразил Александр Дюма в «Трех мушкетерах». Занятое куда более важными для самовыживания проблемами государство, каким в данное время является Российская Федерация, не может себе позволить тратить время и энергию на дискуссии с «партнерами» о том, сколько ангелов может поместиться на кончике иглы.

Хотя исключение России из «института разговорного жанра», каким по сути является СПЧ ООН, повлияет на ее экономическое и геополитическое положение ровно никак, это решение Генассамблеи стало беспрецедентным: впервые за всю историю ООН остракизму подвергнуто государство — основатель Объединенных Наций и постоянный член ее «внутреннего круга», Совета Безопасности.

Ранее в участии в обсуждениях, «которые для этих трудных вопросов богословия являлись тем же, чем мораль является для метафизики и философии» (цитата из упомянутого романа А. Дюма), была отстранена только Ливия в 2011 году. Кстати, представитель РФ Сергей Карев тогда поддержал эту резолюцию при условии, что она не создаст прецедента для изгнания членов ООН из ее правозащитного органа. Впрочем, в четверг Ливия «отомстила», поддержав антироссийскую резолюцию.

Тем не менее, добавляет Новицкий, уход РФ из СПЧ не означает, что российские власти отныне могут творить что хотят с правами человека.

Подпись представителей РФ стоит под рядом документов ООН по правозащитной тематике, в том числе основополагающей Конвенции ООН по правам человека. Тот факт, что Россия более не участвует в работе СПЧ, не означает отзыв ее подписей под этими документами и, соответственно, отказ от исполнения обязательств по ним, — констатирует он.

В состав Совета ООН по правам человека входят 47 государств. Места в Совете распределяются между региональными группами следующим образом: группа африканских государств — 13 мест; группа азиатских государств — 13 мест; группа восточноевропейских государств — 6 мест; группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна — 8 мест; группа западноевропейских и других государств — 7 мест. Члены Совета должны исполнять свои полномочия в течение трех лет.