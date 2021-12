Спасти Рождество: Ватикан защищает христианство от «колонизаторов» из ЕС

Слова папы римского о том, что попытки ряда европейских чиновников и евродепутатов переименовать Рождество Христово в «Новогодние каникулы» являются откровенным «секуляризмом» (отказом от религиозных ценностей), ожидаемо вызвали противоречивую реакцию не только в Ватикане, но и в структурах Евросоюза и в странах ЕС.

В конце октября нынешнего года глава комиссии по равноправию, гражданка Мальты Елена Далли опубликовала проект 30-страничного документа, в котором предлагалось отредактировать всю официальную терминологию, используемую в практике ЕС, таким образом, чтобы сделать её нейтральной во всех отношениях: гендерном, этническом, возрастном, религиозном и т. д.