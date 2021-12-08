Спасти Рождество: Ватикан защищает христианство от «колонизаторов» из ЕС

Стремление многих европейских политиков и структур Европейского союза в целом выхолостить из Рождества христианское содержание и превратить его всего лишь в празднование Нового года является неприкрытой атакой на ценности европейской цивилизации, которым Церковь будет решительно противостоять, заявил папа римский Франциск по окончании своей апостольской поездки на Кипр и в Грецию. Понтифик призвал защитить эти общехристианские ценности, одинаково важные для католиков, протестантов и православных.

Слова папы римского о том, что попытки ряда европейских чиновников и евродепутатов переименовать Рождество Христово в «Новогодние каникулы» являются откровенным «секуляризмом» (отказом от религиозных ценностей), ожидаемо вызвали противоречивую реакцию не только в Ватикане, но и в структурах Евросоюза и в странах ЕС.

Планы Евросоюза отменить Рождество — это анахронизм. Мы знаем из истории, что это пытались сделать очень многие диктатуры, начиная с Наполеона, заканчивая нацистами и коммунистами. Это чистой воды секуляризм. Но он никогда в конечном итоге не побеждал,—заявил Франциск.

В конце октября нынешнего года глава комиссии по равноправию, гражданка Мальты Елена Далли опубликовала проект 30-страничного документа, в котором предлагалось отредактировать всю официальную терминологию, используемую в практике ЕС, таким образом, чтобы сделать её нейтральной во всех отношениях: гендерном, этническом, возрастном, религиозном и т. д.

Equality mainstreaming means that all products need to take the equality dimension on board, including communication.



As we aim to lead towards a #UnionOfEquality , I am proud to launch the @EU_Commission guidelines for inclusive communication. pic.twitter.com/yEcQ3EIe7f — Helena Dalli (@helenadalli) October 26, 2021

Эта инициатива высокопоставленного чиновника ЕС вызвала бурю протестов в Европе, в первую очередь в католических странах. Негативная реакция общественности вынудила Далли через несколько недель отозвать предложенный ею проект, однако от самой идеи «нейтрализовать» все аспекты общественной жизни в Еврокомиссии отказываться не намерены. «Работа продолжается с тем, чтобы предложить новую версию рекомендаций», — подтвердила Далли.

Обнародованный Далли проект является лишь частью более масштабного плана «Союз Равенства», продвигаемого лично президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лайен.

В частности, фон дер Лайен велела своим подчинённым прекратить использовать обращения «леди и джентльмены», «господин» и «госпожа», заменив их на во всех смыслах нейтральное слово «коллеги». Отдельно она призвала чиновников перестать вести себя так, как будто все жители ЕС по умолчанию исповедуют христианство (в частности, избегать формулировки «данное при крещении имя»).

По словам папы римского, если Евросоюз будет настаивать на внедрении подобных языковых и культурных реформ, включая отказ от празднования Рождества именно в его христианской форме, это неизбежно приведёт к расколу Европы на страны, в которых такой отказ будет официально принят, и на те, где решат не отступаться от 2000-летней традиции.

Папа римский Франциск ALESSIA GIULIANI/Global Look Press

Споры вокруг того, насколько традиционные праздники могут отмечаться в XXI веке, способны уничтожить ЕС как единую геополитическую общность, предвидит понтифик.

Евросоюз должен отказаться от стремления подогнать все страны-участницы под одну гребёнку, что является идеологическим колониализмом. Каждая страна — это сложившееся общество, и его особенности надо уважать, — призвал глава католической церкви.

Он противопоставил «колонизаторским», по его выражению, тенденциям европейской бюрократии собственные экуменистические усилия Ватикана по сокращению разногласий между западной и восточной ветвями христианства. В частности, по инициативе Святого престола на 2025 год намечено провести всемирный экуменистический синод (история таких общехристианских «съездов» насчитывает 17 веков).

Глава Ватикана также выразил обеспокоенность тем, что в Евросоюзе идёт подспудное размывание демократических институтов. При этом Церковь очень тревожат случаи, когда антидемократические шаги предпринимают лидеры, объявляющие себя верными христианами.

Демократия — это ценность цивилизации, которую надо защищать. Угрозы демократии исходят, с одной стороны, от популистов; с другой — от тех, кто готов жертвовать национальными ценностями ради создания «империй», наднациональных структур, подавляющих волеизъявление жителей входящих в них стран, —прямо намекнул на Евросоюз понтифик.

Неожиданно резкие и радикальные обвинения, которые Ватикан предъявляет Евросоюзу, — это попытка католической церкви понравиться одновременно ультралевым и ультраправым группам в Европе, которые по разным причинам, но в равной степени недовольны «уравнительными» тенденциями европейской бюрократии, сказал NEWS.ru политолог Виктор Мизин.

В самом деле, по любым христианским канонам, католическим и православным, все эти содомиты и трансгендеры — явления "богопротивные". Но удивляет, что глава Ватикана использует нарратив, который привычнее слышать из уст крайних националистов — о том, что ЕС превращается в империю, подминает под себя отдельные страны, и т. п. От [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана слышать такое привычно. От папы римского — не очень. Виктор Мизин замдиректора Института международных исследований МГИМО замдиректора Института международных исследований МГИМО