https://static.news.ru/photo/5a814ef8-bffa-11e9-b581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление замруководителя офиса президента Украины Руслана Рябошапки о создании стратегии по реинтеграции полуострова и Донбасса.

По словам сенатора, слова украинского чиновника вызывают сомнения, так как «фразы вроде умные», однако что за ними стоит неизвестно.

Он считает, что лучше бы Киев занялся разработкой плана действий по стабилизации ситуации в Донбассе, а также улучшением отношений с Москвой.

А разрабатывать какие-то планы по «реинтеграции» Крыма на Украину совершенно бесперспективно и никаких результатов эти планы не достигнут, — подчеркнул Цеков в комментарии РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее вице-спикер парламента Крыма Бобков сообщил, что новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма. По его словам, разработку офисом президента Украины «концепции переходного правосудия» нельзя считать серьёзным делом.