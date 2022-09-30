Советник Зеленского оценил возможное участие НАТО в конфликте на Украине Советник Зеленского Подоляк: НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, конфликт закончится раньше, чем Украина пройдет все необходимые процедуры для вступления в Альянс, передает издание «Страна».

Я думаю, что войну можно будет закончить немножечко быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры, — сказал Подоляк.

Подоляк добавил, что подача заявки на членство в НАТО преследует две цели: определить стратегический вектор и ускорить поставки оружия НАТО в Украину.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина подаст заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке уже сегодня. В своем Telegram-канале он написал, что фактически Украина давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Он подчеркнул, что для Украины вступление в НАТО является определяющим шагом и назад пути не будет.

Ранее Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.