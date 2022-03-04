Советник Зеленского анонсировал третий раунд переговоров с Россией

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что делегации России и Украины договорились продолжить переговоры. По его словам, третий раунд может состоятся в ближайшее время. Он также отметил, что украинская сторона не получила тех результатов, на которые она рассчитывала, сообщает РИА Новости. Российская сторона ранее сообщила, что переговоры могут продолжиться на следующей неделе.

Договорились продолжить переговоры уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки, — сказал Подоляк.

Основные условия украинской стороны — немедленное прекращении огня, перемирие и создание гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что готов говорить с российским коллегой Владимиром Путиным обо всём, в том числе о Донбассе, его статусе и проблематике русского языка на Украине. При этом Зеленский призвал не говорить с Украиной как со страной другого, второго сорта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает возможности встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае достижения прогресса на мирных переговорах. Однако для её проведения необходимо предварительно проработать договорённости по ключевым вопросам.