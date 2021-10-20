В Киеве заявили о мощи Украины в рамках НАТО

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев полностью готов к вступлению в НАТО. В этом случае Украина станет в Альянсе четвёртой по силе страной, отметил он в эфире телеканала «Наш».

Политик подчеркнул , что Украина уже технически «на 100%» готова к вступлению НАТО, требуется лишь политическое решение.

Что необходимо понимать: мы в НАТО идём не как просители с протянутой рукой, мы добавим огромную силу. Потому что, помимо США, Турции и Франции, мы четвёртая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту, — считает Арестович.

Он не стал объяснять, за счёт чего ВСУ могут превосходить по мощи армии, к примеру, Германии, Италии или Польши. Арестович лишь указал, что у НАТО появятся новые возможности после принятия в свои ряды Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вступление Украины в НАТО может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, данный сценарий «стал бы наихудшим», поскольку выходит за красные линии национальных интересов России.