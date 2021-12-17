Советник главы офиса Зеленского рассказал об оттоке инвестиций из Украины

Советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов заявил, что инвесторы понемногу начинают выводить деньги с Украины на фоне неопределённости в стране и нагнетания ситуации. Основным риском является ситуация с Россией, отметил экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства в эфире телеканала «Дом».

Основной риск, который мы видим для страны, это неопределённость, риск ситуации с Россией. Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется, что её не будет, то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация в Украине относительно хорошая. В то же время, если нагнетать, что вот это будет и вот это... Люди начнут паниковать. И, прежде всего, будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги, — пояснил советник.

Он добавил, что иностранные инвесторы уже вывели несколько миллиардов гривен. При этом Милованов не видит больших рисков для Украины в краткосрочной перспективе, поскольку Национальный банк страны контролирует ситуацию.

Резервы Нацбанка сейчас в шесть раз больше, чем они были, например, в 2014 или 2015 году, когда были похожие ситуации и даже намного хуже. Национальный банк после 2015 года стабилизировал ситуацию. И сейчас у нас, вообще, прекрасная ситуация. Больших рисков нет. Например, я доллары не покупаю. Может быть, я ошибаюсь, ну вот я зарплату получил и её держу в гривне, — заключил экс-министр.

Ранее стало известно, что Всемирный банк одобрил Украине заём в сумме €300 млн на смягчение последствий пандемии коронавируса. Деньги также должны быть направлены на другие цели. В частности, они предназначены для содействия демонополизации экономики и укрепления антикоррупционных институций, укрепления рынка земли и кредитного рынка.