В Турции скончалась 77-летняя туристка из России. Сотрудники отеля в посёлке Инджекум в районе Алании обнаружили тело Людмилы Резниковой в номере.
Тело россиянки передано в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия, сообщает
12 сентября работники гостиницы в турецком курортном посёлке Конаклы нашли в номере тело 66-летнего россиянина Равли Хисамутдинова, писал News.ru.
С начала сезона в Турции скончалось около 90 граждан РФ. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что рост числа погибших соотечественников связан с увеличением турпотока и несоблюдением норм безопасности.