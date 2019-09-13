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По меньшей мере 10 человек погибли при пожаре в госпитале в Бразилии.

Официально причины возгорания в медицинском учреждении в Рио-де-Жанейро пока не названы. По предварительным данным, пожар мог начаться после короткого замыкания в генераторе, сообщает агентство France Presse. Ранее News.ru сообщал о...