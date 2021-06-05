Сотрудники Apple отказались выходить на работу в офис

https://static.news.ru/photo/6a6eaa90-c610-11eb-a059-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Сотрудникам Apple, судя по всему, понравилось работать дома — они отказались выходить в офис даже на три дня в неделю. Некоторые из-за этого нового правила корпорации уже написали заявление на увольнение, передаёт The Verge со ссылкой на письмо сотрудников главе корпорации Тиму Куку.

В письме не говорится, какой процент сотрудников встал на сторону удалённой работы. Авторы письма подчеркнули, что в прошлом году успешно справлялись со своими обязанностями вне офиса.

Многие из нас чувствуют, что должны выбирать между нашими семьями, нашим благополучием и возможностью выполнять нашу лучшую работу и быть частью команды Apple, — написали сотрудники.

Накануне стало известно, что компания хочет вернуть своих сотрудников в офис с осени. Планируется, что работать очно они будут как минимум три дня в неделю. При этом некоторым придётся появляться в офисе и чаще: по четыре или пять дней в неделю. Напомним, что все сотрудники перешли на работу из дома из-за пандемии коронавируса.

Ранее россияне рассказали, хотят ли они возвращаться в офис после пандемии. В опросе приняли участие тысяча жителей крупных российских городов. За последний год 54% респондентов работали дистанционно на постоянной основе.