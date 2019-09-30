https://static.news.ru/photo/0257b444-e375-11e9-9fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/Global Look Press

Высший земельный суд в немецком Брауншвайге начал рассматривать коллективный иск против концерна Volkswagen, который подписали около 470 тыс. автовладельцев. Автоконцерн уже признался в манипуляциях с показателями выхлопов. Программное обеспечение, установленное на автомобилях, значительно их занижало, в действительности же содержание вредных веществ в выхлопных газах в разы превышало предельный уровень.

Как сообщает агентство DPA, Федеральный союз обществ защиты потребителей совместно с Общегерманским автомобильным клубом подали жалобу 1 ноября 2018 года. Они намерены доказать, что концерн «посредством манипуляций с программным обеспечением намеренно вредил покупателям».

Свои подписи под жалобой могли поставить все, кто с 2008 года приобрёл подлежавшие отзыву дизельные автомобили марок Volkswagen, Audi, Skoda или Seat с моторами типа EA189. В компании считают, что ущерб клиентам причинён не был, поскольку все автомобили безопасны. Эксперты считают, что рассмотрение этого дела может занять не один год.

Как писал News.ru, бывшего руководителя компании Volkswagen Мартина Винтеркорна обвиняют в сговоре и мошенничестве в рамках расследования «дизельного скандала», разразившегося после того, как были обнаружены некоторые «хитрости» в программном обеспечении авто. ПО позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей с дизельным двигателем. В 2015 году концерн согласился, что такое ПО действительно было установлено на 11 миллионах автомобилей. Компания признала свою вину в январе 2017 года и согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд.