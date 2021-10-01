Соратница Саакашвили предрекла падение «пророссийской» власти в Грузии

Саакашвили в скором времени выйдет на свободу, а «пророссийская» власть в Грузии падёт. Об этом заявила Хатия Деканоидзе, бывший министр образования страны, а ныне лидер партии Саакашвили на Украине «Единое национальное движение». Её слова приводит телеканал «Украина 24».

Я совсем не думаю, что голосование пойдёт против нас... Я уверена, что он очень скоро выйдет на свободу, потому что такая пророссийская власть, которая сейчас в Грузии, унизительна для грузинского народа и дольше не протянет, — сказала Деканоидзе.

В пятницу, 1 октября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны.

Ранее Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

Позже бывший президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми.

Грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.