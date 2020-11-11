Соловьёв сообщил о готовящемся нападении Киева на республики Донбасса

https://static.news.ru/photo/84a2e044-2411-11eb-8780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что Украина готовится к военному нападению на самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Об этом, по его словам, свидетельствует невыполнение Киевом минских договорённостей.

О том, что Киев ведёт подготовку к претворению в жизнь вооружённого сценария в Донбассе, свидетельствует затягивание украинской стороной реализации мер, предусмотренных минскими мирными соглашениями, — цитируют Argumenti.ru Соловьёва.

По его словам, Украина не может ввести в заблуждение жителей самопровозглашённых республик относительно планов на эти территории.

Как писал NEWS.ru, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что станет с Донбассом в случае победы Байдена. Он не исключает, что в таком случае на этот регион начнётся полномасштабное наступление украинских войск. Стрелков пояснил, что война в Донбассе не заканчивается уже шесть лет и даже в перемирие там продолжают погибать люди. Во многом судьба Донбасса будет зависеть от Кремля, считает бывший представитель правительства ДНР. Но проблема заключается в том, будет ли реакция на происходящее со стороны России. Стрелков не сомневается, что с приходом Байдена к власти Украина получит серьёзную поддержку Вашингтона.