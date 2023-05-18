В Китае усомнились в силе ЗРК Patriot после ударов по ним «Кинжалами» Sohu: Путин одним ударом обрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью Patriot

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс Patriot

Президент Владимир Путин обрушил планы украинского лидера Владимира Зеленского использовать западные зенитные ракетные комплексы Patriot против России, сообщает китайское издание Sohu. По информации издания, уничтожение Patriot российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» ставит под сомнение эффективность американского ЗРК, которому военные эксперты ставили высокие оценки. По словам обозревателя, напрашивается вопрос, не слишком ли Украина хвастается полученными ЗРК Patriot, которые российская ракета за ночь превратила в груду пепла.

В конце апреля Украина получила первую партию ЗРК Patriot американского производства, чему Владимир Зеленский, естественно, очень обрадовался — он давно ждал этот ЗРК и надеялся его применить, — говорится в материале.

Обозреватель подчеркнул, что «Кинжалы» помешали этим желаниям Зеленского воплотиться в жизнь.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что 16 мая в результате удара российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot. Также «Кинжалами» поразили многофункциональную радиолокационную станцию производства США.

До этого CNN со ссылкой на американского военного чиновника заявил, что российские военные нацелились на командные центры и другие важные объекты в Киеве.