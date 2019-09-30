https://static.news.ru/photo/37ed4746-e347-11e9-bc25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журналисты издания AldriMer, специализирующегося на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, рассказали об обнаружении российских отрядов специального назначения на территории Шпицбергена и островной части Норвегии.

По опубликованной информации, «известные НАТО» бойцы занимались разведкой местности и изучением важных объектов инфраструктуры.

В издании подчёркивают, что информация была подтверждена четырьмя источниками в норвежских разведывательных службах. Фотографии предоставили американцы, которые проводили на указанных территориях съёмку со специальных самолётов разведки.

Норвегия связывает появление российского спецназа с проходящими в Баренцевом море учениями. Представители Министерства обороны РФ на данный момент указанную информацию никак не прокомментировали, передаёт RNS.

Ранее News.ru писал, что два военных самолёта США были замечены в районе Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.