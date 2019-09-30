Журналисты издания AldriMer, специализирующегося на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, рассказали об обнаружении российских отрядов специального назначения на территории Шпицбергена и островной части Норвегии.
По опубликованной информации, «известные НАТО» бойцы занимались разведкой местности и изучением важных объектов инфраструктуры.
В издании подчёркивают, что информация была подтверждена четырьмя источниками в норвежских разведывательных службах. Фотографии предоставили американцы, которые проводили на указанных территориях съёмку со специальных самолётов разведки.
Норвегия связывает появление российского спецназа с проходящими в Баренцевом море учениями. Представители Министерства обороны РФ на данный момент указанную информацию никак не прокомментировали,
Ранее News.ru писал, что два военных самолёта США были замечены в районе Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.