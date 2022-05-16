СМИ выяснили, что расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% DWN: расходы ФРГ на товары из России выросли на 77,7% и составили 4,4 млрд евро

Фото Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Германия стала больше платить за российский импорт. Это происходит на фоне беспрецедентного числа санкций и сокращения объёмов торговли. Об этом сообщило Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

По имеющимся данным, общие расходы на поставки выросли на 77,7%, достигнув показателей в €4,4 млрд. Причиной эксперты называют рост цен на сырьё, в первую очередь — на нефть и природный газ. При этом импортный объём сократился на 27,8%.

Что касается немецкого экспорта в Россию, то он в марте сократился на 58,7% — до показателя в €1 млрд. Общий же торговый дефицит — разница между объёмами экспорта и импорта — с Россией достиг в Германии рекордной отметки €3,4 млрд.

Ранее глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Русвурм заявил, что в случае, если бы поставки российского газа в ФРГ прекратились прямо сейчас, последствия для экономики Германии оказались бы катастрофическими. Некоторые компании были бы вынуждены остановить производство навсегда.