СМИ сообщили о тяжёлых для Европы годах без российского газа WP: ближайшие полтора года будут сложными для Европы без альтернатив газу из России

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Ближайшие полтора года станут сложным временем для Европы, у которой нет достаточного количества альтернатив на случай прекращения поставок природного газа из России. Об этом говорится в материале газеты Washington Post. При этом эксперт предсказал, что в результате всё закончится «очень плохо» как для Европы, так и для РФ.

Почти при любом сценарии следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы, — говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что последствия высоких цен на топливо распространяются по всему миру, при этом правительства пытаются обеспечивать электроэнергией предприятия, отапливать дома и поддерживать работу электростанций.

В статье говорится, что если Россия прекратит поставки природного газа, ближайшей зимой не удастся избежать «серьёзных экономических проблем».

По мнению эксперта в области энергетической безопасности из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эдварда Чоу, «разыгрывается очень опасная игра».

Я не знаю, чем это должно закончиться. Ощущение, что это закончится очень плохо как для Западной Европы, так и для России, — сказал эксперт.

23 марта президент РФ Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. 31 марта Путин подписал указ, который определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России. Предполагается, что это произойдёт уже в мае.