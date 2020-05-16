СМИ сообщили о стрельбе в канадском городе

https://static.news.ru/photo/3291d1cc-9788-11ea-bce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Оквилл канадской провинции Онтарио в ночь на 16 мая произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CBC.

По его данным, в результате два человека погибли, ещё двое получили ранения. Инцидент произошёл на одной из парковок города. Полицейские обнаружили на месте происшествия труп мужчины и ещё трёх человек с огнестрельными ранениями. Позже в больнице один из них скончался.

В данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося. По одной из версий, это могло быть спланированным нападением, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в результате стрельбы возле храма на Подоле в Киеве был ранен мужчина, возбуждено уголовное дело.