СМИ сообщили о стрельбе в канадском городе

В городе Оквилл канадской провинции Онтарио в ночь на 16 мая произошла стрельба. Об этом
По его данным, в результате два человека погибли, ещё двое получили ранения. Инцидент произошёл на одной из парковок города. Полицейские обнаружили на месте происшествия труп мужчины и ещё трёх человек с огнестрельными ранениями. Позже в больнице один из них скончался.
В данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося. По одной из версий, это могло быть спланированным нападением,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в результате стрельбы возле храма на Подоле в Киеве был ранен мужчина, возбуждено уголовное дело.
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