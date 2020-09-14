СМИ: сильный пожар вспыхнул в строящемся ТЦ в Бейруте

https://static.news.ru/photo/9941b9b2-f725-11ea-904c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nadim Koteich/Twitter.com

В столице Ливана в строящемся торговом комплексе вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, на месте происшествия уже работают сотрудники пожарных бригад. Информации о пострадавших пока нет.

По информации ТАСС, вспыхнувшее здание строится по проекту известного британского архитектора с иракскими корнями Захи Хадид, скончавшейся в 2016 году.

4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. В порту случайно сдетонировало 2700 тонн аммиачной селитры. В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Погибли по меньшей мере 150 человек, тысячи жителей города получили травмы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 11 сентября на месте произошедшего 10 сентября в бейрутском порту пожара снова возникло возгорание. К тушению огня опять пришлось привлечь вертолёты ВВС Ливана.