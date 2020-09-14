СМИ: сильный пожар вспыхнул в строящемся ТЦ в Бейруте

В столице Ливана в строящемся торговом комплексе вспыхнул крупный пожар.
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4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. В порту случайно сдетонировало 2700 тонн аммиачной селитры. В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Погибли по меньшей мере 150 человек, тысячи жителей города получили травмы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 11 сентября на месте произошедшего 10 сентября в бейрутском порту пожара снова возникло возгорание. К тушению огня опять пришлось привлечь вертолёты ВВС Ливана.
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