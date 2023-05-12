СМИ: продление зерновой сделки может стать «жестом России» ТАСС: источник сообщил, что продление зерновой сделки на 60 дней может стать «жестом РФ»

Фото: Belal Salem / Keystone Press Agency / Global Look Press

Срок действия зерновой сделки могут продлить на 60 дней, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с переговорным процессом по зерновой сделке. По информации агентства, соответствующее решение может первым огласить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Уточняется, что данное продление является «жестом России», которая надеется, что ее требования будут учтены.

Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации «по традиции» может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, — рассказал собеседник агентства.

Российская сторона неоднократно заявляла, что в случае отсутствия гарантий выполнения требований по экспорту сельхозпродукции и удобрений, а также переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.