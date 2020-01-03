https://static.news.ru/photo/86a1e60a-2fe4-11ea-afc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Иранские СМИ опубликовали последние известные фотографии, сделанные главой спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани перед смертью в результате обстрела аэропорта Багдада.

Снимки, которые на своём сайте разместило издание Daily Mail, сделаны во время встречи генерала с генеральным секретарём «Хезболлы» Хасаном Насраллой в Бейруте. Они демонстрируют их крепкую дружбу.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.