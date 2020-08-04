СМИ назвали удар по складу «Хезболла» возможной причиной взрыва в Бейруте

Ракетный удар по складу радикального движения «Хезболла» мог стать причиной мощного взрыва в Бейруте.
Как
Отмечается, что официально причины взрыва пока не называются. Представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу. Ранее сообщалось, что взорваться мог корабль или склады с пиротехникой.
Кроме того, по данным Ливанского общества Красного Креста, в результате взрыва пострадали десятки человек. Их свозят из разных районов города в больницы, где оказывают срочную помощь, сообщил министр здравоохранения Хамад Хасан.
Как писал NEWS.ru, 4 августа в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что затронул жилые районы столицы Ливана. Взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километрах от эпицентра.
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