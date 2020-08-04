СМИ назвали удар по складу «Хезболла» возможной причиной взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/57fcb408-d677-11ea-aa0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Ракетный удар по складу радикального движения «Хезболла» мог стать причиной мощного взрыва в Бейруте.

Как сообщает телеканал Al Hadath, атака могла быть произведена ВВС Израиля.

Отмечается, что официально причины взрыва пока не называются. Представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу. Ранее сообщалось, что взорваться мог корабль или склады с пиротехникой.

Кроме того, по данным Ливанского общества Красного Креста, в результате взрыва пострадали десятки человек. Их свозят из разных районов города в больницы, где оказывают срочную помощь, сообщил министр здравоохранения Хамад Хасан.

Как писал NEWS.ru, 4 августа в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что затронул жилые районы столицы Ливана. Взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километрах от эпицентра.