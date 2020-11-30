СМИ: командир КСИР убит в Ираке на границе с Сирией

Иракские и арабские СМИ сообщили о гибели одного из командиров иранского Корпуса стражей исламской революции Муслима Шахдана. По сообщениям журналистов, убийство командира произошло в Ираке на границе с Сирией.
Накануне вечером Шахдан в сопровождении коллег проезжал на машине через пропускной пункт «Аль-Каим», когда по его машине ударил беспилотник. Кроме командира погибли ещё трое сопровождающих,
Однако, другое издание — ливанский телеканал Al Mayadeen
Если сообщения о гибели командира подтвердятся, это будет второй погибший командующий подразделением КСИР. США в начале года ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, которого Вашингтон считает причастным к организации нападения на посольство США в Багдаде в конце декабря прошлого года. Иран в ответ нанёс удар по американским базам в Ираке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ликвидация командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани стала закономерным итогом многочисленных нападений на базы США и попытки штурма посольства в Багдаде. Вашингтон решил пересечь «красную черту» и пойти на уничтожение легендарного иранского командира.