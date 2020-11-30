СМИ: командир КСИР убит в Ираке на границе с Сирией

https://static.news.ru/photo/dc271a1c-334b-11eb-bb2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Иракские и арабские СМИ сообщили о гибели одного из командиров иранского Корпуса стражей исламской революции Муслима Шахдана. По сообщениям журналистов, убийство командира произошло в Ираке на границе с Сирией.

Накануне вечером Шахдан в сопровождении коллег проезжал на машине через пропускной пункт «Аль-Каим», когда по его машине ударил беспилотник. Кроме командира погибли ещё трое сопровождающих, сообщает телеканал Al Arabiya.

Однако, другое издание — ливанский телеканал Al Mayadeen опроверг сообщения об убийстве Шахдана.

Если сообщения о гибели командира подтвердятся, это будет второй погибший командующий подразделением КСИР. США в начале года ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, которого Вашингтон считает причастным к организации нападения на посольство США в Багдаде в конце декабря прошлого года. Иран в ответ нанёс удар по американским базам в Ираке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ликвидация командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани стала закономерным итогом многочисленных нападений на базы США и попытки штурма посольства в Багдаде. Вашингтон решил пересечь «красную черту» и пойти на уничтожение легендарного иранского командира.