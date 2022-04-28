СМИ и госорганы Приднестровья сообщили о хакерских атаках

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Хакеры атаковали сайты государственных органов и СМИ непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Из-за массовых атак взломщиков временно приостановил работу официальный портал правительственного агентства Новости Приднестровья и МВД, сообщается в Telegram-каналах обоих источников.

Официальный сайт МВД доступен только для пользователей из Приднестровья. Доступ из других государств пока невозможен. Причина — DDoS-атака, — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года число DDоS-атак на компании в России увеличилось в восемь раз в сравнении с февралём. Специалисты отметили, что длительность атак увеличилась с 12 минут до 29,5 часа. При этом самая продолжительная DDоS-атака составила 145 часов, или шесть суток.

Издание Forbes проинформировало, что Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак, она может появиться осенью 2022 года. По данным источника журнала, в настоящее время ведомство ведёт переговоры с поставщиком оборудования. Роскомнадзор планирует обновить его для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI).