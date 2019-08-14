Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Портрет бывшего президента Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках нашли у финансиста Джеффри Эпштейна. Миллиардер покончил с собой в начале августа в тюрьме, куда его посадили за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

Картина изображает Клинтона в Овальном кабинете, его платье напоминает то, что было на Монике Левински. Президент улыбается и показывает пальцем на зрителей, сидя в кресле, пишет Daily Mail. Авторство принадлежит...