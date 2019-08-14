Издание Sun со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что главный министр Гибралтара не будет ходатайствовать о продлении задержания танкера Grace 1.
Теперь, когда Гибралтар не считает, что танкер нарушает санкции против сирийского режима, нет смысла задерживать его, — цитирует Sun своего собеседника.
Ранее News.ru писал, что минимум 12 иранских танкеров продолжают доставки нефти иностранным государствам, несмотря на санкции, введённые США. Издание The New York Times отследило передвижения 70 танкеров, принадлежащих Ирану, и выяснило, что шесть судов заходили в китайские порты, а ещё шесть проходили через Суэцкий канал, и вероятно, могли доставлять топливо в Турцию или Сирию.