16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Документ россиянина обнаружен на базе «Аль-Каиды» в Йемене

09:28, 28 сентября 2021
Документ россиянина обнаружен на базе «Аль-Каиды» в Йемене Фото: Mohammed Al-Wafi/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Медицинская справка на имя россиянина обнаружена в округе Ас-Сума провинции Эль-Байда после проведённой там операции против террористов запрещённой в России группировки «Аль-Каида». Документ принадлежит мужчине по имени Ильмир Мухаметзянов, проживающему в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Отмечается, что после разгрома членов террористической организации боевики шиитского движения «Ансар Аллах» обнаружили на базе множество документов. Однако, каким образом среди них оказалась справка гражданина РФ, неясно.

Ранее сообщалось, что боевики «Аль-Каиды» и запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» не отказываются от планов по проведению терактов на территории США, занимаясь поиском уязвимостей. Американские спецслужбы продолжают наблюдение за обеими группировками.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео