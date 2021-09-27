Документ россиянина обнаружен на базе «Аль-Каиды» в Йемене

Медицинская справка на имя россиянина обнаружена в округе Ас-Сума провинции Эль-Байда после проведённой там операции против террористов запрещённой в России группировки «Аль-Каида». Документ принадлежит мужчине по имени Ильмир Мухаметзянов, проживающему в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.
Отмечается, что после разгрома членов террористической организации боевики шиитского движения «Ансар Аллах»
Ранее сообщалось, что боевики «Аль-Каиды» и запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» не отказываются от планов по проведению терактов на территории США, занимаясь поиском уязвимостей. Американские спецслужбы продолжают наблюдение за обеими группировками.