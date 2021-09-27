Документ россиянина обнаружен на базе «Аль-Каиды» в Йемене

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Москва вошла в первую пятёрку рейтинга 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. Столица России заняла четвёртое место, уступив Лондону, Парижу и Нью-Йорку, но опередив Дубай. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Рейтинг ежегодно составляется консалтинговой компанией Resonance Consultancy на основе статистических показателей в 24 областях, которые сгруппированы в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение. Заммэра столицы Наталья Сергунина...