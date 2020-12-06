СМИ: Авиация США уничтожила 20 боевиков в Афганистане

https://static.news.ru/photo/397f3cd8-37d1-11eb-977f-fa163e074e61_660.jpg Фото: usairforce/flickr.com

Свыше 20 боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) и радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) уничтожила американская авиация. ВВС США «отработали» в провинции Гильменд, что на юге страны.

По информации телеканала 1TV, среди убитых бандитов восемь иностранцев, воевавших в рядах «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Кроме того, во время налёта уничтожили и назначенного «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ) «наместника» западной провинции Фарах Абдуллу Балоха. Минобороны США подтвердило, что в ночь на 6 декабря 2020 года Белый дом санкционировал операцию и атаковал позиции экстремистов в уезде Над-Али в Гильменде.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить свою миссию в Афганистане, несмотря на решение Вашингтона о сокращении военного присутствия в этой стране. Генсек напомнил, что США выводят часть сил в соответствии с условиями соглашения с «Талибаном» (признанное террористическим и запрещённое на территории РФ движение).

Как передавал NEWS.ru, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко заявил, что обещание Трампа является частью предвыборной кампании нынешнего хозяина Белого дома. По мнению эксперта, оно мотивировано только интересами сугубо электоральными, предвыборными. При этом Серенко считает, что Штаты в любом случае будут сокращать число своих военных в Афганистане, вне зависимости от исхода президентских выборов. К такому развитию событий готов и официальный Кабул, заявление американского лидера не является для него новостью.