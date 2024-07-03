В эквадорских бананах нашли три тонны кокаина для России Ecuavisa: три тонны кокаина нашли в грузе с эквадорскими бананами для России

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Национальная полиция Эквадора обнаружила три тонны 183 килограмма кокаина, которые готовились к отправке из Пуэрто-Боливар-де-Мачала в порт Санкт-Петербурга. Почти 3,2 тысячи упаковок с наркотиками были спрятаны между бананами, учуять их смогла служебная собака Рока, сообщает портал Ecuavisa.

Издание отмечает, что в Эквадоре стоимость изъятого составляет $6 367 240 (почти 560 млн рублей), а в Санкт-Петербурге партия оценивалась бы почти в $254 640 000 (22,3 млрд рублей). Известно, что полиция арестовала двух человек, в том числе президента маркетинговой компании. По данным ведомства, именно он стоял за поставкой наркотиков. Теперь они предстанут перед судом, им грозит от 10 до 13 лет тюрьмы.

Ранее немецкая полиция обнаружила в порту Гамбурга 35 тонн кокаина. Часть наркотиков была спрятана в ящиках из-под фруктов между ананасами. По данным таможенного следственного управления Штутгарта и прокуратуры Дюссельдорфа, это крупнейшее изъятие кокаина в Германии. Кокаин был доставлен в секретное место и в настоящее время находится под усиленной охраной. Кроме того, задержаны были семь человек, причастных к контрабанде.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.