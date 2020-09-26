Служба финансовой разведки Латвии начала проверку белорусских компаний

https://static.news.ru/photo/75adc62c-0183-11eb-ac4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Служба финансовой разведки (FID) Латвии приступила к работе по анализу имеющихся в её распоряжении данных по операциям, совершаемым белорусским финансовым сектором и компаниями. Речь идёт о фирмах, которые хотят перенести свою деятельность в балтийскую республику.

FID начал работу по анализу данных, доступных службе, в связи с транзакциями, совершаемыми белорусским финансовым сектором и компаниями. Полученные заключения будут представлены латвийским финансовым учреждениям и другим компетентным учреждениям, — сказали в службе агентству LETA.

Тот факт, что белорусские компании планируют перенести деятельность в Латвию, по мнению FID, следует приветствовать. По оценкам службы финразведки, такой процесс может не только оказать положительное фискальное влияние на латвийскую экономику, но и с учётом внимания общественности к нему также продемонстрировать способность кредитных организаций управлять рисками, связанными с обслуживанием белорусских компаний.

Служба обратила внимание на то, что в отчёте 2019 года Белоруссия фигурировала как низкая или несоответствующая международным стандартам по показателю эффективности системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

15 сентября Министерство экономики Латвии объявило, что решение о переносе операций в Латвию приняли 12 белорусских компаний. По данным министерства, эти компании представляют отрасль информационных и коммуникационных технологий и другие области технологий, такие как зелёная энергетика. Они планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против фальсификации президентских выборов и главы страны Александра Лукашенко. Как писал NEWS.ru, Европейский союз (ЕС) и другие западные страны отказываются признавать его легитимным президентом. Демонстрации сопровождаются разгонами и задержаниями.