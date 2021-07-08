Слушания по делу о катастрофе MH17 отложили до осени

Судья Хендрик Стейнхёйс отложил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, который разбился в Донецкой области Украины в 2014 году, до 6 сентября. Об этом пишет ТАСС.

Слушания по делам всех четверых обвиняемых возобновятся 6 сентября, — сообщил он.

На этом судебном заседании родственники погибших пассажиров самолёта смогут обратиться к суду.

Судья не увидел смысла в допросе сотрудника американской разведки. С ходатайством об этом ранее обращалась защита одного из обвиняемых Олега Пулатова. Его адвокаты считали, что разведчик мог бы предоставить дополнительную информацию о том, откуда был сбит самолёт.

Стейнхёйс пояснил своё решение тем, что голландские власти и следователи пытались получить информацию от властей США, но эти попытки не принесли никаких результатов. Суд посчитал, что ходатайство защиты Пулатова отклонено, поскольку не имеет смысла. Также судья отказался получить дополнительную информацию от концерна «Алмаз-Антей» по делу MH17.

10 июня судья Дагмар Костер на слушаниях в Гааге заявила, что «ценный свидетель» Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» в зоне конфликта в Донбассе. С июня 2014 года он был ответственным за воздушную оборону в Снежном.

Пассажирский лайнер «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли.