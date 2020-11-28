Слуцкий считает, что убийством физика Иран провоцируют

https://static.news.ru/photo/9e1b8c88-323f-11eb-a45c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убийство учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде является терактом с целью провокации Ирана. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Убийство иранского физика Фахризаде — теракт с целью новой провокации Тегерана. Важно не допустить роста напряжённости в регионе, — цитирует его ТАСС.

Слуцкий добавил, что Россия осуждает это убийство. Кроме того, она выражает глубокие соболезнования Ирану и родственникам покойного.

Фахризаде был убит 27 ноября. Рядом с его автомобилем взорвалось транспортное средство, а потом учёного расстреляли. Его называли «автором иранской ядерной программы». Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль. Они заявили, что теракт не останется без ответа. Позже журналисты The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщили, что к убийству учёного причастен МОССАД. Для израильской спецслужбы Фахризаде давно был «целью номер один», отмечают в газете.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Ирана заявили, что намерены жестоко наказать тех, кто стоит за убийством Фахризаде.