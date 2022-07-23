Словения ответила на её включение Россией в список недружественных стран МИД Словении отреагировал на включение страны Россией в список недружественных государств

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В МИД Словении сожалеют о том, что республика была включена правительством России в список недружественных государств, пишет РИА Новости. В службе стратегических связей министерства заявили, что из-за этого будет действовать запрет на трудоустройство российских граждан в дипломатические миссии. По словам представителей ведомства, ограничения не повлияют на присутствие дипломатического и административно-технического персонала в посольстве республики в Москве.

МИД Словении сожалеет о том, что республика была включена правительством России в список недружественных государств, — сообщили агентству представители ведомства.

Помимо Словении в списке также оказались Греция, Дания, Словакия и Хорватия.

Французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж ранее напомнил читателям про разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году. Он сравнил историческое событие с санкциями, которые Европа принимает против России из-за происходящего на Украине.

Он пояснил, что в результате блокады Англии последняя переориентировала свой рынок сбыта на заокеанских партнёров, из-за чего, по словам специалиста, она стала «доминирующей нацией XIX века». Он добавил, что Франция сдала позиции морской державы, а США в то время наоборот смогли нарастить свою мощь.