16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Словакия прекратит применение вакцины «Спутник V»

11:18, 31 августа 2021
Словакия прекратит применение вакцины «Спутник V» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Власти Словакии заявили о прекращении использования российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины, — отметили в ведомстве.

Как сообщается, покупка не зарегистрированной в Евросоюзе вакцины вызвала правительственный кризис в республике и привела к отставке премьер-министра.

Ранее сообщалось, что Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины от коронавируса. Партию вакцины «Спутник V» власти страны приобрели у Москвы 1 марта. Однако регистрация на вакцинацию препаратом началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них. Поэтому на российскую вакцину более не осталось спроса. 

Вакцинация в стране проходит слабыми темпами. Она стартовала 26 декабря 2020 года, за это время оба компонента вакцины получили около 40% совершеннолетних граждан.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео