Словакия прекратит применение вакцины «Спутник V»

Власти Словакии заявили о прекращении использования российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины, — отметили в ведомстве.

Как сообщается, покупка не зарегистрированной в Евросоюзе вакцины вызвала правительственный кризис в республике и привела к отставке премьер-министра.

Ранее сообщалось, что Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины от коронавируса. Партию вакцины «Спутник V» власти страны приобрели у Москвы 1 марта. Однако регистрация на вакцинацию препаратом началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них. Поэтому на российскую вакцину более не осталось спроса.

Вакцинация в стране проходит слабыми темпами. Она стартовала 26 декабря 2020 года, за это время оба компонента вакцины получили около 40% совершеннолетних граждан.