Словакия из-за нехватки мест в реанимации направляет больных в ФРГ и Польшу

https://static.news.ru/photo/5c297fd0-7ea5-11eb-8910-96000091f725_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

В Словакии нехватка мест в отделениях интенсивной терапии для тяжелобольных пациентов с COVID-19 привела к тому, что страна вынуждена направлять их в клиники Германии и Польши. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Ведомство сообщило, что в реанимации словацких больниц госпитализированы 349 тяжелобольных пациентов с коронавирусом. При этом мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось.

В субботу первых двух ковид-больных из Словакии приняла Германия. Они размещены в одной из клиник города Дортмунд. Тяжёлые пациенты направляются также в Польшу. Они находятся в специализированной [по лечению заболевания, вызываемого коронавирусом] больнице города Горлице (Южная Польша), — сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Словакии.

В Словакии, население которой насчитывает 5,5 млн граждан, за прошедшие сутки выявлено 2552 случая заражения коронавирусом, что на 99 больше, чем днём ранее. Результаты оказались положительными у 16% сдавших тесты.

Ранее в Словакию была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Премьер страны Игор Матович заявил, что решение о её закупке без регистрации в ЕС было принято потому, что в стране не хватает препаратов и каждый день гибнут люди.

Однако президент страны Зузана Чапутова сочла такое решение отступлением от принятых в медицине правил, поскольку российская вакцина не зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). С ней согласен глава МИД Словакии Иван Корчок. Он назвал «Спутник V» не вакциной, а «инструментом гибридной войны», сообщал NEWS.ru.